مقتل شخص وإصابة 15 آخرين جراء صاعقة برق في الهند

قتل شخص وأصيب 15 آخرين بعدما ضربتهم صاعقة برق، خلال هطول أمطار غزيرة على قاعة فيكتوريا التاريخية في مدينة كلكتا الهندية. وأفادت وسائل إعلامية هندية بأن "رحلات الطيران من وإلى مطار كلكتا، تأثرت جراء ​الأمطار​ الغزيرة حيث تم تأخير بعض الرحلات".

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