المتحدث باسم الحوثيين: سلاح الجو المسير يهاجم مطار أبها السعودي

أعلن المتحدث باسم ​الحوثيين​ يحيى سريع أن "سلاح الجو المسير يهاجم مطار أبها السعودي بعدد من طائرات قاصف K2"، مشيراً إلى أن "الهجمات استهدفت مواقع حساسة في مطار أبها وأصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر"، لافتاً إلى أن "هجمات سلاح الجو اليمني المسير نجحت في تعطيل حركة الملاحة الجوية في مطار أبها".

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