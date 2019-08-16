شرطة نيوزيلندا جمعت أكثر من 12 ألف قطعة سلاح بعد الهجوم على مسجدين في آذار

أعلن نائب مفوض الشرطة النیوزیلندية، مایك كلیمنت، "تسلّم الشرطة 12183 قطعة سلاح منذ حادثة اقتحام مسلّح مسجدین في مدینة كرایستشیرش في آذار الماضي"، ما أدّى إلى مقتل 51 شخصًا وإصابة عشرات آخرین.
وأوضح في بیان، أنّ "موقف حاملي الأسلحة الناریة تجاه قرار تسلیم الأسلحة كان رائعًا"، لافتًا إلى أنّ "عناصر الشرطة المشاركین في حملات إعادة الشراء تلقّوا ردود أفعال إیجابیّة".
وكانت قد حظرت حكومة نیوزیلندا امتلاك الأسلحة بعد أسابیع من حادثة اقتحام مسجدي كرایستشیرش الّتي نفّذھا الأسترالي برینتون تارانت، في حین لا یزال أمام حاملي الأسلحة مھلةً حتّى 20 كانون الأول المقبل لتسلیم أسلحتھم.
ونظّمت الحكومة حملات لإعادة شراء الأسلحة، حیث دفعت حتّى الآن 22.4 ملیون دولار نیوزیلندي (14.43 ملیون دولار أميركي) من إجمالي 168 ملیون دولار خصّصتھا ضمن برنامج إعادة شراء الأسلحة.
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