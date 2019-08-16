مسؤول ألماني: زيادة ميول العنف في أوساط اليمين المتطرف

حذر رئيس الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ​ألمانيا​، هولغر مونش، من "زيادة ميول ​العنف​ في أوساط ​اليمين المتطرف​ بالبلاد، بالسنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن "اليمينيين المتطرفين يرتبكون جرائم ضد من يؤيدون التنوع في البلاد، ويدعمون ​اللاجئين​ وليس فقط الأجانب والمعارضين السياسيين".

ولفت إلى أن "ميول العنف ارتفعت في بيئة اليمين المتطرف خلال السنوات الأخيرة"، محذرًا من "إمكانية تكتل اليمين المتطرف وتشكيل تأثير في المجتمع"، مشيراً إلى "احتمال تشكيل اليمينيين المتطرفين كيانات إرهابية"، قائلًا: "نرى خطر احتمالية إقامة كيانات قد تصل حد تشكيل مجموعات إرهابية".