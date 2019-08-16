أعلنت النائبة الأميركية رشيدة طليب أنها "لن تزور أسرتها في الضفة الغربية كما كان مخططا، رغم سماح الحكومة الإسرائيلية لها بالزيارة".
وأشارت طليب، وهي نائبة في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان وتنتمي لـ"الحزب الديمقراطي" الى أن "إسكاتي ومعاملتي كمجرمة ليس ما تريده (جدتي) لي، سيقتل هذا جزءا مني".
ولفتت الى أنه "قررت أن زيارة جدتي في ظل هذه الشروط التعسفية يتعارض مع كل ما أؤمن به، النضال ضد العنصرية والقمع والظلم".
كانت هذه تفاصيل خبر النائبة الأميركية رشيدة طليب: لن أزور الضفة الغربية تحت الشروط التعسفية الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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