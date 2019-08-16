"دير شبيغل": ألمانيا مستعدة للتخلي عن ميزانية متوازنة لتفادي ركود محتمل

ذكرت مجلة "​دير شبيغل​" الألمانية، أنّ "الحكومة الائتلافيّة في ​ألمانيا​ ستكون على استعداد للتخلّي عن قاعدة الميزانية المتوازنة، وأخذ ديون جديدة للتصدّي لركود محتمل".

وتتبنّى ألمانيا ميزانية متوازنة منذ عام 2014، وهي قاعدة ماليّة سنّها وزير المالية المحافظ السابق ​فولفجانج شيوبله​، وأبقى عليها خلفه الديمقراطي الاجتماعي أولاف شولتس.

وكانت قد لفتت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، يوم الثلثاء الماضي، إلى "أنّها لا ترى أيّ حاجة إلى حزمة لتحفيز الإنفاق العام للتصدّي لآثار تباطؤ ​الاقتصاد​"، مركّزةً على أنّ "حكومتها لا تزال ملتزمة بمستوى مرتفع للاستثمارات العامّة".