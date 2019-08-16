"دير شبيغل": ألمانيا مستعدة للتخلي عن ميزانية متوازنة لتفادي ركود محتمل

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أنّ "الحكومة الائتلافيّة في ألمانيا ستكون على استعداد للتخلّي عن قاعدة الميزانية المتوازنة، وأخذ ديون جديدة للتصدّي لركود محتمل".
وتتبنّى ألمانيا ميزانية متوازنة منذ عام 2014، وهي قاعدة ماليّة سنّها وزير المالية المحافظ السابق فولفجانج شيوبله، وأبقى عليها خلفه الديمقراطي الاجتماعي أولاف شولتس.
وكانت قد لفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الثلثاء الماضي، إلى "أنّها لا ترى أيّ حاجة إلى حزمة لتحفيز الإنفاق العام للتصدّي لآثار تباطؤ الاقتصاد"، مركّزةً على أنّ "حكومتها لا تزال ملتزمة بمستوى مرتفع للاستثمارات العامّة".
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