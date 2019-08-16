أعلن رئيس حزب الوطن التركي المعارض دوغو برينجك عن "تلقيه دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد، وأنه سيزور دمشق في أيلول القادم"، مشيراً إلى أن "الحكومة السورية تتبنَّى دوراً محوريا في إنهاء وجود تنظيمي داعش و"العمال الكردستاني" في الشمال السوري".
وذكر برينجك أن "حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترتكب خطأً كبيراً بعدم تواصلها مع الحكومة السورية"، مبينا أن "التنسيق مع الأسد سيجنب تركيا الكثير من المخاطر"، داعياً حكومة أردوغان إلى "مشاركة وفده في الزيارة المرتقبة إلى العاصمة السورية دمشق".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حزب الوطن التركي المعارض: تلقينا دعوة من الأسد لزيارة دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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