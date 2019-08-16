رئيس حزب الوطن التركي المعارض: تلقينا دعوة من الأسد لزيارة دمشق

أعلن رئيس حزب الوطن التركي المعارض دوغو برينجك عن "تلقيه دعوة من الرئيس السوري ​بشار الأسد​، وأنه سيزور دمشق في أيلول القادم"، مشيراً إلى أن "​الحكومة السورية​ تتبنَّى دوراً محوريا في إنهاء وجود تنظيمي داعش و"​العمال​ الكردستاني" في ​الشمال​ السوري".

وذكر برينجك أن "حكومة الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ترتكب خطأً كبيراً بعدم تواصلها مع الحكومة السورية"، مبينا أن "التنسيق مع الأسد سيجنب ​تركيا​ الكثير من المخاطر"، داعياً حكومة أردوغان إلى "مشاركة وفده في الزيارة المرتقبة إلى العاصمة السورية دمشق".