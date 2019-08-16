أوجلان: اندلاع الحرب سيضر بتركيا وشعوب سوريا معا ولن يستفيد منها أحد

أكّد زعيم" حزب العمال الكردستاني"، عبدالله أوجلان، وفق ما نقل عنه شقيقه محمد أوجلان، عقب زيارته له في مركز اعتقاله، أنّ "اندلاع الحرب في هذه كردستان سوريا سيتسبّب بأضرار لتركيا وللشعوب الّتي تعيش بسوريا في الوقت ذاته، ولن تستفيد منها أي جهة"، مشدّدًا على أنّ "من الممكن حلّ هذه المشكلة بالوسائل الديمقراطية، وأنّ الحرب لن تَحلّ أي مشكلة".
ولفت محمد أوجلان، إلى أنّ "عبدالله أوجلان قال إنّه عاش في سوريا 20 عامًا، ويعرف شعبها والعشائر العربية الموجودة هناك جيّدًا"، مبيّنًا أنّه "أبدى استعداده للقيام بأيّ واجب أو دورٍ يهدف لإيجاد حلٍّ للقضية الكردية".
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