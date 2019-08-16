خارجية بولندا: قد نشارك في المهمة التي تقودها أميركا في مضيق هرمز

أعلنت متحدثة باسم ​وزارة الخارجية البولندية​، في تصريح إلى وكالة "رويترز"، تعليقًا على المهمّة الّتي تقودها ​الولايات المتحدة الأميركية​ لحماية ​مضيق هرمز​، "أنّنا نرى أنّ أي تحركات تهدف لتحقيق الاستقرار في المنطقة ستكون مبرّرة".

ولفتت إلى أنّه "يتعيّن أن ننتظر لحين تحديد إن كنّا سنشارك، وإذا تقرّر ذلك فسوف نحدّد الصيغة الّتي يمكن ل​بولندا​ أن تشارك بها في مثل تلك المبادرة".

ولم يتبيّن متى ستتّخذ بولندا قرارًا بهذا الشأن. وتسعى الولايات المتحدة لتأمين المضيق الواقع بين عُمان و​إيران​ ويمرّ عبره نحو خُمس ​النفط​ العالمي، في ظلّ تصاعد التوترات بين إيران و​بريطانيا​ والولايات المتحدة في الشهور القليلة الماضية.

وكان قد أكّد وزير الخارجية الألمانية ​هايكو ماس​ أنّ ​ألمانيا​ لن تشارك في أيّ مهام بحريّة تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز. من جهتها، ذكرت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ أنّها ترى أنّ فكرة تشكيل مهمّة بحريّة أوروبيّة في مضيق هرمز ستناقش مجدّدًا خلال اجتماعات غير رسميّة لوزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين في فنلندا، في وقت لاحق من الشهر الحالي.