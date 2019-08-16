وزير المال الألماني: الاتحاد الأوروبي جاهز لكل السيناريوهات لخروج بريطانيا

أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولتس بعد اجتماع مع نظيره البريطاني ساجد جاويد أن "​الاتحاد الأوروبي​ متحد وجاهز لكل المسارات المتوقعة فيما يتعلق برحيل ​بريطانيا​ المزمع من التكتل". ولفت شولتس في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى أن "الاتحاد الأوروبي يقف متحدا وجاهزا لكل السيناريوهات"، مشيراً الى أن "السبيل الأفضل والوحيد لإنسحاب منظم هو إتفاق بريكست الذي تم التفاوض عليه".

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