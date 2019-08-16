4 قتلى و20 جريحا في انفجار استهدف مسجدا في جنوب غرب باكستان

أعلنت الشرطة ال​باكستان​ية أنّ "أربعة أشخاص قُتلوا بينما أُصيب أكثر من 20 آخرين، في ​انفجار​ استهدف مسجدًا في جنوب غرب باكستان"، مبيّنةً أنّ "إمام المسجد، الواقع على بعد 25 كيلومترًا من مدينة كويتا، قُتل في الانفجار".

من جهته، ذكر قائد شرطة كويتا عبد الرزاق تشميا، أنّ "الانفجار نُفّذ بقنبلة موقوتة زُرعت أسفل المقعد الخشبي المخصص للإمام".

وكويتا هي عاصمة إقليم بلوخستان المضطرب، حيث ينشط انفصاليون ومتشددون.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

وكان قد قُتل خمسة أشخاص منهم اثنان من أفراد الأمن وأُصيب 27 آخرون، في انفجار بالقرب من مركز للشرطة في كويتا في تموز الماضي، بعد أسبوع من انفجار مماثل أدّى إلى مقتل شخصين.