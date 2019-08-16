رويترز: ناقلة صينية محملة بنفط إيراني غيرت اسمها لتجنب عقوبات واشنطن

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن "​ناقلة نفط​ صينية عملاقة غيرت اسمها في خطوة يعتقد أنها تهدف إلى تفادي ​العقوبات الأميركية​ المفروضة على صادرات ​النفط​ الإيرانية"، مشيرةً إلى أن "الناقلة Pacific Bravo من نوع VLCC، المتوجهة إلى مضيق ملقا، اختفت عن ​الرادارات​ في ​المحيط الهندي​ في الخامس من حزيران الماضي، بعد أن أطفأت نظام إبلاغ ​السفن​ الأخرى عن موقعها ووجهتها".

وأكدت الوكالة أن "الناقلتين تحملان رقم هوية واحد تم منحه من قبل المنظمة البحرية الدولية، ما يعني أن الحديث يدور في الواقع عن ​سفينة​ واحدة تابعة لشركة Kunlun Holdings، ومقرها في ​شانغهاي​ ومكتبها في ​سنغافورة​"، مشيرةً إلى أن "صهريجي النقل كانا محملين قبل اختفائهما عن الرادارات، وباتا خاليين عند ظهورهما مجددا بعد 42 يوما".