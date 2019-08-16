رويترز: ناقلة صينية محملة بنفط إيراني غيرت اسمها لتجنب عقوبات واشنطن

أفادت وكالة "رويترز" بأن "ناقلة نفط صينية عملاقة غيرت اسمها في خطوة يعتقد أنها تهدف إلى تفادي العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية"، مشيرةً إلى أن "الناقلة Pacific Bravo من نوع VLCC، المتوجهة إلى مضيق ملقا، اختفت عن الرادارات في المحيط الهندي في الخامس من حزيران الماضي، بعد أن أطفأت نظام إبلاغ السفن الأخرى عن موقعها ووجهتها".
وأكدت الوكالة أن "الناقلتين تحملان رقم هوية واحد تم منحه من قبل المنظمة البحرية الدولية، ما يعني أن الحديث يدور في الواقع عن سفينة واحدة تابعة لشركة Kunlun Holdings، ومقرها في شانغهاي ومكتبها في سنغافورة"، مشيرةً إلى أن "صهريجي النقل كانا محملين قبل اختفائهما عن الرادارات، وباتا خاليين عند ظهورهما مجددا بعد 42 يوما".
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