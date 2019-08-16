قائد عسكري أميركي زار الأركان التركية بإطار التأسيس لمركز عمليات مشتركة بسوريا

لفتت ​وزارة الدفاع التركية​، إلى أنّ "جهود إنشاء مركز عمليّات مشتركة في شانلي أورفة جنوب شرق ​تركيا​، تتواصل في إطار المنطقة الآمنة المخطّط تأسيسها شمالي ​سوريا​، بالتنسيق مع ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وذكرت في بيان، أنّ "نائب قائد ​القوات الأميركية​ في ​أوروبا​، ستيفن تويتي، زار على رأس وفد أميركي عسكري مقرّ رئاسة هيئة الأركان العامة التركية في العاصمة ​أنقرة​".

يُذكر أنّ الأسبوع الماضي، توصّلت أنقرة و​واشنطن​ إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.