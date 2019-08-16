قائد عسكري أميركي زار الأركان التركية بإطار التأسيس لمركز عمليات مشتركة بسوريا

لفتت وزارة الدفاع التركية، إلى أنّ "جهود إنشاء مركز عمليّات مشتركة في شانلي أورفة جنوب شرق تركيا، تتواصل في إطار المنطقة الآمنة المخطّط تأسيسها شمالي سوريا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية".
وذكرت في بيان، أنّ "نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا، ستيفن تويتي، زار على رأس وفد أميركي عسكري مقرّ رئاسة هيئة الأركان العامة التركية في العاصمة أنقرة".
يُذكر أنّ الأسبوع الماضي، توصّلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.
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