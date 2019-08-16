"البيت الأبيض" أحال إلى الكونغرس الأميركي طلب تايوان شراء مقاتلات "أف-16"

أعلن السيناتور الأميركي الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية ماركو روبيو، أنّ "البيت الأبيض" أحال إلى الكونغرس الأميركي، اقتراحًا لبيع طائرات "أف-16" متطوّرة بكلفة ثماني مليارات دولار إلى تايوان".
ولفت إلى أنّ "قرار الإدارة إرسال طلب تايوان هذا إلى الكونغرس للموافقة عليه، خطوة مهمّة لدعم جهود الدفاع الذاتي لتايوان"، منوّهًا إلى أنّه "فيما تحاول الحكومة الصينية و"الحزب الشيوعي" توسعة انتشارهما التسلطّي في المنطقة، من المهم أن تواصل الولايات المتحدة الأميركية تعزيز علاقتنا الاستراتيجيّة مع شريكتنا الديمقراطية تايوان، من خلال الدعم المستمر والمنتظم".
وتعتزم تايوان تحديث دفاعاتها الجوية وسط خروقات متزايدة لسلاح الجو الصيني لمجالها الجوّي.
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