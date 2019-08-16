"البيت الأبيض" أحال إلى الكونغرس الأميركي طلب تايوان شراء مقاتلات "أف-16"

أعلن السيناتور الأميركي الجمهوري في ​لجنة الشؤون الخارجية​ ​ماركو روبيو​، أنّ "​البيت الأبيض​" أحال إلى ​الكونغرس الأميركي​، اقتراحًا لبيع طائرات "أف-16" متطوّرة بكلفة ثماني مليارات دولار إلى ​تايوان​".

ولفت إلى أنّ "قرار الإدارة إرسال طلب تايوان هذا إلى الكونغرس للموافقة عليه، خطوة مهمّة لدعم جهود الدفاع الذاتي لتايوان"، منوّهًا إلى أنّه "فيما تحاول ​الحكومة الصينية​ و"​الحزب الشيوعي​" توسعة انتشارهما التسلطّي في المنطقة، من المهم أن تواصل ​الولايات المتحدة الأميركية​ تعزيز علاقتنا الاستراتيجيّة مع شريكتنا الديمقراطية تايوان، من خلال الدعم المستمر والمنتظم".

وتعتزم تايوان تحديث دفاعاتها الجوية وسط خروقات متزايدة لسلاح الجو الصيني لمجالها الجوّي.