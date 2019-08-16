علامة: على الحكومة عقد جلسات بشكل يومي للتركيز على المزيد من الانتاجية

أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​فادي علامة​ أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ مستعدّ دائما للمبادرة من اجل تقريب وجهات النظر بين الجهات ال​لبنان​ية وترتيب العلاقات بينهم"، مشيراً إلى ان "بري ليس بعيدا من جو اجراء مصالحة بين الحزب "التقدمي الاشتراكي" و"​حزب الله​" وهو مرحّب بكل خطوة ايجابية"، لافتاً إلى أن "هناك رغبة موجودة لدى الجهتين، وبري في الوقت المناسب يدير محرّكاته".

وفي حديث لوكالة "​أخبار​ اليوم"، أكد علامة "رفض علامة التعليق على زيارة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى ​واشنطن​"، قائلا "اننا ننتظر عودته لان كل ما سمعناه في هذا الشأن هو من الاعلام"، مشيراً إلى أنه "حين يعود الحريري سيضع الجميع في صورة وطبيعة الزيارة والمحادثات التي اجراها".

وشدد على ان "الحريري حريص على توضيح مسار الامور في لبنان امام الجانب الاميركي، وهو ركز خلال لقاءاته على الشق الاقتصادي والاجتماعي، ولهذا السبب كان لديه لقاء مطول مع رئيس مجموعة ​البنك الدولي​ دايفيد مالباس" ورأى انه "في الظرف الراهن يجب التركيز على الشأن الاقتصادي".

و اشار علامة الى ان "الثقة الخارجية بالشأن المالي للبنان ما زالت موجودة، حيث ان اول خطوة في سياق تعزيزها كانت من خلال اقرار ​الموازنة​ العامة الامر الذي ادى فورا الى تحسن سعر السندات اللبنانية"، مذكّرا ان "الهدف الذي وضعته الموازنة مهم جدا لكل من يتعاطى مع لبنان اكان في الداخل او الخارج".

ولفت إلى أنه "بعد ان تخطينا إشكال ​قبرشمون​ على الحكومة ان تعاود جلساتها بشكل مكثّف والعمل على تطبيق بنود موازنة 2019 والتحضير لموازنة 2020 الامر الذي سيعطي المزيد من الثقة الخارجية بلبنان الذي ينطلق نحو ترتيب بيته الاقتصادي"، مشيراً إلى أنه "في موازاة ذلك يجب الاسراع في تنفيذ الخطوات التي لها علاقة بتنفيذ مؤتمر "سيدر"، داعيا الحكومة الى "عقد جلسات بشكل يومي للتركيز على المزيد من الانتاجية خصوصا وان جدول اعمال طويل ينتظرها، كما عليها وضع المراسيم التطبيقية للعديد من التشريعات التي اقرّت".