الجيش: 4 طائرات حربية إسرائيلية و4 طائرات استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 15 آب 2019 الساعة 6:30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها و​بعبدا​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:15 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 11:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، زحلة، رياق و​بعلبك​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:10 من فوق ​بلدة كفركلا​"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 18:40، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق زحلة، رياق وبعلبك، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 16 آب 2019 الساعة 00:35 من فوق بلدة الناقورة".

وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 22:45، خرقت 4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة كفرشوبا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الأرز ورياق، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:15 من فوق البلدة المذكورة. وعند الساعة 23:20، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 16 آب 2019 الساعة 6:45 من فوق ​بلدة رميش​".