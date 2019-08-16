الجيش: 4 طائرات حربية إسرائيلية و4 طائرات استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 15 آب 2019 الساعة 6:30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:15 من فوق بلدة علما الشعب".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 11:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، زحلة، رياق وبعلبك، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:10 من فوق بلدة كفركلا"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 18:40، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق زحلة، رياق وبعلبك، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 16 آب 2019 الساعة 00:35 من فوق بلدة الناقورة".
وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 22:45، خرقت 4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الأرز ورياق، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:15 من فوق البلدة المذكورة. وعند الساعة 23:20، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 16 آب 2019 الساعة 6:45 من فوق بلدة رميش".
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