أكدت مصادر ​وزارة المال​ لقناة "LBC" أن "​الصحة​ اولوية بالنسبة لنا والوزارة سددت قسما من ديون 2018 للمستشفيات منذ شهرين، والتاخير لا يعني عدم الدفع بل سيتم دفع كل الأموال".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المال لـLBC: الصحة اولوية بالنسبة لنا وأموال المستشفيات سيتم دفعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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