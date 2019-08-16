"MTV": لا زيارة لجعجع في الافق إلى الجبل

أكدت مصادر قواتية لقناة الـ"MTV" أن لا زيارة لرئيس حزب القوات سمير جعجع في الافق إلى الجبل، معتبرة ان "أي زيارة إلى الجبل يجب ان تحصل بعيدا عن ظرف سياسي محدد".
وشددت المصادر على ان "العلاقة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ثابتة ولا تحتاج إلى زيارة للتشديد عليها". ووضعت ما ورد عن زيارة جعجع غلى الجبل في خانة الاحاديث الاعلامية لا غير.
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