"MTV": لا زيارة لجعجع في الافق إلى الجبل

أكدت مصادر قواتية لقناة الـ"MTV" أن لا زيارة لرئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ في الافق إلى الجبل، معتبرة ان "أي زيارة إلى الجبل يجب ان تحصل بعيدا عن ظرف سياسي محدد".

وشددت المصادر على ان "العلاقة مع رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ثابتة ولا تحتاج إلى زيارة للتشديد عليها". ووضعت ما ورد عن زيارة جعجع غلى الجبل في خانة الاحاديث الاعلامية لا غير.