البستاني: بعهد الرئيس عون نبنى دولة و"سيدر" فرصة ذهبية لإعادة بناء هيكلية الدولة

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​فريد البستاني​، تعليقًا على انتقال رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى المقرّ الصيفي في ​بيت الدين​، إلى أنّ "هذا قصر رئاسي، واليوم اكتمل ترميم الجناح الخاص بالرئيس، وهو كان وعدنا بالزيارة، وأهلًا وسهلًا به".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "الأوضاع مريحة في الجبل، ونتمنّى أن ننسى أحداث ​قبرشمون​ ونركّز على "لقاء المصارحة والمصالحة"، والفترة الّتي ستبدأ مع عودة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ إلى لبنان، لأنّ هناك عملًا كثيرًا بانتظار الحكومة".

وركّز البستاني على أنّه "ليكن وجود الرئيس عون في بيت الدين تغييرًا للنمط الحكومي". وأعلن "أنّني أبشّر اللبنانيين وأهل ​الشوف​ أنّ "مستشفى ​دير القمر​ الحكومي" سيكون مُنجزًا ويستقبل المرضى بعهد الرئيس عون، وقريبًا سأزفّ للشوفيّين خبرًا جميلًا". وبيّن أنّ "بعد إقرار موازنة 2019، نعمل على موازنة 2020 لنعطي العهد حقّه، وعيب السؤال عن سبب توقّف الحكومة. البلد يتعرّض لهزّات، لكن السلطة التشريعية يجب أن تكون بمنأى عن الاهتزاز".

وأكّد أنّ "مشاريع "سيدر" فرصة ذهبيّة للدولة لإعادة بناء هيكليّتها"، مشدّدًا على أنّ "بعهد الرئيس عون، نحن نبنى دولة، فـ"خلّينا نروق شوي على بعضنا".