النشرة: انطلاق مسيرة جمعة الغضب الخامسة في مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "​النشرة​ "في صيدا، ان مسيرة جمعة الغضب الخامسة انطلقت في ​مخيم عين الحلوة​ رفضاً لقرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ وذلك تلبية لدعوة "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" و"​الحراك الشعبي​ والشبابي" في المخيم، حيث انطلقت المسيرة من أمام مسجد النور في الشارع التحتاني يتقدمها ممثلو القوى و​الفصائل الفلسطينية​ الوطنية والإسلامية و​اللجان الشعبية​ والأحياء و​الحراك المدني​ الشعبي والشبابي والنسائي.

وقد حمل المشاركون الإعلام الفلسطينية وهتفوا بحناجرهم غضبا "بدنا نعيش بكرامة"، "لا تهجير ولا توطين حق العودة لفلسطين".

وجابت المسيرة شوارع المخيم حيث أكدت خلالها عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية خالدات حسين على اصرار شعبنا على مواصلة التحركات الجماهيرية السلمية حتى يتم استثناء ​الفلسطينيين​ من اجازة العمل لانها لا تنطبق على شعبنا اللاجئ في لبنان، مشددة على مواصلة التحركات السلمية حتى ينال شعبنا حقوقه المدنية و الانسانية لحين تحقيق حق العودة الى ديارنا طبقاً للقرار 194