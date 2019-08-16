خوري: زيارة الحريري للولايات المتحدة نجحت وموقفها من حزب الله معروف

لفت الوزير السابق غطاس خوري في حديث تلفزيوني تعليقا على زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الولايات المتحدة، إلى ان "موقف الولايات المتحدة الأميركية من حزب الله معروف وليس جديدا لكن هناك فصلا بين الموقف من حزب الله وعمل الحكومة والحفاظ على للنان بلدا ديمقراطيا".
وأكد ان "الزيارة نجحت وكان هدفها ان نقول ان المسار الاقتصادي منفصل عن الازمات التي تواجهها المنطقة".
وشدد على ان "مسار النفط والغاز ضروري للبنان والحريري قال انه سنتخذ مسارا دستوريا وهذا المسار ضروري لأن هذا الموضوع مهم للبنان، كلنا نعرف مدى أهمية الحدود البحرية بالنسبة لنا من أجل التنقيب عن النفط والغاز".
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