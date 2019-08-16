الدفاع المدني: مقتل سوري جراء انقلاب شاحنة عليه في بدنايل- بعلبك

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​، وبعد جهود دامت لثلاث ساعات تقريبًا، سحبوا جثّة عامل من الجنسية السورية، قُتل جراء ​انقلاب شاحنة​ عليه في ​بدنايل​ - ​بعلبك​".

وأوضحت أنّه "تمّ نقل الجثة إلى :مستشفى ​تمنين​ العام"، بعد حضور الأجهزة الامنية المختصّة وإتمامهم الإجراءت القانونيّة اللازمة".