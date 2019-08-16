ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني، وبعد جهود دامت لثلاث ساعات تقريبًا، سحبوا جثّة عامل من الجنسية السورية، قُتل جراء انقلاب شاحنة عليه في بدنايل - بعلبك".
وأوضحت أنّه "تمّ نقل الجثة إلى :مستشفى تمنين العام"، بعد حضور الأجهزة الامنية المختصّة وإتمامهم الإجراءت القانونيّة اللازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: مقتل سوري جراء انقلاب شاحنة عليه في بدنايل- بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.