افيوني : معرض طرابلس يمكن ان يصبح من اهم المعالم الثقافية في المتوسط

رأى وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا ​عادل أفيوني​على في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان ​معرض رشيد كرامي الدولي​، على الصفحة الاولى من مجلة @lemondeM الفرنسية العريقة هذا الأسبوع، معرض ​طرابلس​ الدولي، يمكن ان يصبح من اهم المعالم الثقافية في منطقة المتوسط ومحورا للحركة الاقتصادية والسياحية في ​الشمال​ وعلينا وضع خطة طموحة لإعادة إحيائه وتطويره".

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