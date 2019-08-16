أدرعي عن السيد نصرالله:لا يزال يلم اشلاء الدمار وإسرائيل تحلق بالفضاء

علق المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ على خطاب الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ بمناسبة ​حرب تموز​، قائلا "قال مهرجان الانتصار قال وهو يتحدث من داخل سردابه، 13 سنة منذ ذلك الانتصار الالهي المزعوم وهو يختبئ حتى في المناسبات التي يحشد فيها الآلاف من أنصاره في ظل الضيقة المالية الكبيرة التي يعيشها".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت أدرعي إلى أنه "في ذكرى انتصاره الإلهي الذي وضعه "تحت الأرض" 13 عامًا يفتخر نصرالله ومن لف لفيفه بانجازات حربه محاولًا المقارنة بين محوره و​إسرائيل​ والخلاصة؟ هو لا يزال يلم اشلاء الدمار وإسرائيل تحلق في ​الفضاء​ ووصلت إلى أكبر الانجازات في هذا العقد والنيف وتعددت التهديدات والشعارات الفارغة التي يطلقها نصرالله ولكن السرداب يبقى سيد الموقف ودليل على الانتصار الكاذب وانتصاره الإلهي وضعه "تحت الأرض" 13 عاما".