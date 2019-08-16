أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لقناة "سكاي نيوز" "إننا سنحمل المسؤولية لأي جهة تقوم بتسهيل عمل "حزب الله"، مشيراً إلى "إننا ناقشنا مع رئيس الحكومة سعد الحريري سلوك "حزب الله" وما يمكن أن تقوم به الحكومة اللبنانية"، لافتاً إلى أنه "إذا استمر "حزب الله" بالقيام بما يقوم به، فستكون هناك تداعيات لذلك".
وشدد على "إننا سنحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل "حزب الله"، مشيراً إلى أن "العقوبات التي تبحث واشنطن فرضها لن تقتصر على النواب اللبنانيين الشيعة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: إذا استمر حزب الله بالقيام بما يقوم به فستكون هناك تداعيات لذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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