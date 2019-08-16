بعد قرار الإفراج عنها.. ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تحمل الناقلة الإيرانية أكثر من مليوني برميل من النفط

وتحمل الناقلة الإيرانية أكثر من مليوني برميل من النفط الإيراني الخفيف، وكان قد تم توقيفها لانتهاكها عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بحق سوريا.

وقالت حكومة جبل طارق إن طهران تعهدت بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تطالها العقوبات الأوروبية.

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وكان رئيس وزراء جبل طارق قد أعلن أن ناقلة النفط الإيرانية يمكنها المغادرة متى أصبحت جاهزة لذلك، اعتبارا من اليوم.

وفي المقابل، ذكر التلفزيون الإيراني أنه جرى تغيير علم واسم الناقلة، ويجري إعدادها للإبحار صوب البحر المتوسط، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم أي ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا.

وكانت الناقلة الإيرانية ترفع علم بنما عندما احتجزتها سلطات جبل طارق، لكن بنما قالت في وقت لاحق إنها أنهت تسجيل الناقلة الإيرانية في سجلاتها قبل أشهر بسبب مشاركتها في تمويل الإرهاب.