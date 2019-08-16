"الرجل العنكبوت" يوجه رسالة سلام من ناطحة سحاب بهونغ كونغ

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters روبير رافعا راية المصالحة على واجهة ناطحة سحاب في هونغ كونغ

وتسلق روبير مبنى "تشوينغ كونغ سنتر" الواقع في الحي التجاري بوسط المدينة معتمدا على يديه فقط، ووضع راية كبيرة على واجهة المبنى، وفق ما نقلت "رويترز".

وتحمل الراية علم الصين على جانبها الأيسر، وعلم هونغ كونغ على جانبها الأيمن، وتحتهما يد صفراء تصافح يدا حمراء على خلفية باللون الأبيض في إشارة للسلام.

ويأتي تسلق روبير لناطحة السحاب في ظل توقعات باندلاع المزيد من الاحتجاجات مطلع الأسبوع.

وشبهت الصين الاحتجاجات بالإرهاب وحذرت من أنها قد تستخدم القوة لقمعها بينما حث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نظيره الصيني شي جين بينغ على الحديث مع المحتجين لنزع فتيل التوتر المستمر منذ أسابيع.

وهذه ثالث مرة يتسلق روبير فيها ناطحة السحاب التي تملكها شركة "تشوينغ كونغ هولدنغز".

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ومُنع روبير من تسلق المباني في المدينة لمدة عام في أغسطس الماضي، وانتهى هذا الحظر قبل أسبوعين.

وارتدى روبير ملابس براقة بالألوان القرمزي والوردي والأخضر، وألقت الشرطة القبض عليه بعد تسلق ناطحة السحاب، ونقل لمركز شرطة قريب.

ويتسلق روبير المباني المرتقعة دون تصريح عادة، وألقي القبض عليه عدة مرات، بعضها بسبب التعدي على الممتلكات.

وكانت الاحتجاجات بدأت في هونغ كونغ ضد قانون تم تعليقه يسمح بترحيل المشتبه بهم للمثول أمام المحكمة في البر الرئيسي للصين.