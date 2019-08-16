شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى مضلة للسلفيين.. عندما فشل التيار السلفى فى إثارة الفتنة بشأن توقيت صلاة الفجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فتاوى مضلة للسلفيين" هى سلسلة يومية تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر أو دار الإفتاء على تلك الفتاوى الشاذة، التى يصدرها السلفيون.

Advertisements

اليوم نستعرض فتوى مضلة للسلفيين، وهى إثارة الفتنة بشأن موعد أذان الفجر، من بنيهم الداعية السلفى سعيد عبد الفتاح الذى زعم أن التوقيت الحالى لأذان الفجر غير صحيح، وطالب بتأخير وقت الأذان فى النتيجة حتى تصح صلاة المسلمين.

هذه القضية المثيرة للجدل ردت عليها دار الإفتاء ردا حاسما حين أكدت أن التوقيت الحالى لصلاة الفجر وهو توقيت الهيئة المصرية العامة للمساحة صحيح قطعًا ويَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، ومما يلزم تنبيه الناس إليه أنَّ أمرَ العبادات الجماعية المُشتَرَكةِ فى الإسلام مَبنِى على إقرارِ النِّظامِ العامِّ بِجَمْعِ كَلِمَةِ المسلمين ورَفْضِ التناولات الانفرادية العشوائية للشعائر العامة.