شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ثابت وأحمد موسى ومحمد الباز يشاركون فى عزاء شقيقة مكرم محمد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكاتب الصحفى علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، والإعلامى أحمد موسى، اليوم الجمعة، فى مراسم عزاء فوزية محمد أحمد شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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كما شارك فى مراسم العزاء الكاتب الصحفى محمد الباز رئيس مجلس تحرير جريدة الدستور، والإعلامى نشأت الديهى وحسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلامى حمدى رزق.

يذكر أن فوزية محمد أحمد شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توفيت الأحد الماضى، بعد صراع مع المرض.