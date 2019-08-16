محلل سياسى : قنوات الإخوان تعاني من فراغ فى المحتوى .. والمواطنين كشفوا زيفهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طه على، المحلل السياسى ،إن قنوات الإخوان التى تبث من الخارج، تواصل أكاذيبها من خلال ادعاءات المظلومية الدائمة والتى تكشف عن الوجه الحقيقى للجماعة الإرهابية والتى تستغل كل الأحداث من أجل مصالحها، وإبراز كل ما هو سلبي للمواطن، وهو ما جعل هذه القنوات تعانى من حالة فراغ كامل للمحتوى، وعدم وجود محتوى حقيقى للمواطن.
وأضاف المحلل السياسى، فى تصريح له، أن ما تقوم به هذه القنوات فى الفترة الماضية، يكشف أنها قنوات هشة وليست لها حضور أو تأثير، موضحا أن المواطنين كشفوا زيف هذه القنوات وما تبثه من مواد كاذبة من أجل استهداف البلاد، والتأثير على المواطنين بشكل سلبي، واستهداف كل ما هو إيجابي فى الدولة المصرية.
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