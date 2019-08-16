محمد اسماعيل - القاهرة - فرانكفورت - (د ب أ):
وضعت الطفرة العقارية في ألمانيا التجار والحرفيين تحت ضغوط كبيرة واضطرتهم للسكنى خارج المدن، وبصفة خاصة المدن الكبرى.
وقال كاي فالك المدير التنفيذي لاتحاد التجار في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الجمعة: " نرى منذ سنوات ارتفاع قيمة الإيجارات في المدن الكبرى خاصة، وبالنسبة للمحال التجارية الصغيرة صار هذا الأمر غير محتمل".
أضاف فالك قائلا إن بعض التجار لم يتمكنوا من تحمل هذا الوضع واضطروا للخروج من منطقة المشاة التي تحوي المحلات في المدن الكبيرة.
وذكر فالك: "ويتم هذا من خلال البنك في جميع المجالات"، مبينا أن من يخرج من مراكز المدن سرعان ما يصطدم بالمشكلة التالية – نقص العملاء، كما أن هناك ضغطا إضافيا عبر التجارة عن طريق الإنترنت الذي يكبد التجار المقيمين خسائر كبيرة.
وأشار فالك إلى أنه مع ذلك فقد خفف النمو الاقتصادي الجيد خلال السنوات الماضية من مشكلة ارتفاع الإيجارات.
كذلك أعلن الاتحاد المركزي للحرف الألمانية عن شكواه من الإيجارات المرتفعة، حيث قال الأمين العام للاتحاد هولجر شفانيكه لصحيفة "شتوتجارتر تسايتونج" وصحيفة "شتوتجارتر ناخريشتن": "تشهد الأحياء الأرستقراطية حاليا اختفاء الخبازين والجزارين وصناع الأحذية والخياطين من شوارعها لأنهم لم يعودوا قادرين على سداد إيجارات محلاتهم هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإيجارات يدفع بالتجار والحرفيين الألمان إلى خارج المدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.