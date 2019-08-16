التعليم تعلن مد فترة تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور والطلاب.

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن 16240 طالبا وطالبة قد استفادوا من نتيجة التظلمات وتمت زيادة درجاتهم، وذلك من إجمالي 118256 طالبا وطالبة تقدموا بتظلم من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 حتى الآن.

وكانت الوزارة قد فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019.

وتنطلق غدًا السبت الموافق 17 أغسطس 2019 امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالبا وطالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.