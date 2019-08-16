المجلس العسكري بالسودان: ساهمنا في تحسين العلاقات الخارجية مع دول الجوار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - أ ش أ

أكدت اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أن المجلس ساهم خلال الفترة الماضية في تحسين العلاقات الخارجية مع دول الجوار.

وأعدت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري برئاسة الفريق أول جمال عمر تقريرا عن إنجازاتها خلال فترة حكم المجلس الانتقالي، التي بدأت في أبريل الماضي وشارفت على الانتهاء، بتوقيع وثائق تشكيل السلطة الانتقالية الجديدة غدا، إذ يُنتظر حل المجلس العسكري بعد غد.

وذكرت اللجنة، في تقريرها، أنها ساهمت فى كسب التأييد الخارجي للمجلس العسكري والاعتراف به دوليا، إلى جانب فتح باب التواصل مع الحركات المسلحة والمحافظة على وحدة واستقرار البلاد سياسيا واجتماعيا.

وأوضح التقرير أنها فتحت مسارات التحاور والتشاور مع الأحزاب السياسية واللقاءات الجماهيرية داخل وخارج الخرطوم، كما ساهمت في دعم الثقة بين المجلس العسكري ودول الجوار، وتحسين العلاقات الخارجية معها وفتح المعابر الحدودية مع دولتي جنوب السودان وأريتريا.