ليبيا.. حفتر يعيّن رئيسًا جديدًا لجهاز مكافحة الإرهاب‎

كلّف المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اليوم الخميس، النقيب فرج قعيم برئاسة جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة.
وفي أول تصريحات عقب التعيين، حذّر قعيم من وجود خلايا إرهابية نائمة بمدينة بنغازي وتوعد بمطاردتها ومكافحتها.
وقال إن عمل الجهاز سينطلق اعتبارًا من الأحد المقبل، ويشمل متابعة جميع الأمور الأمنية المتعلقة بالإرهاب.
وأشار إلى أن الجهاز ”سيقود حملات على السيارات غير المرخصة، والتي بها زجاج معتم“، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع عناصر الجهاز.
وأضاف قعيم أن ”الجهاز لن يفرط في تضحيات شباب الجيش والمدينة في تخليص بنغازي من الإرهاب، وأن يتقيد المواطنون بالقوانين واللوائح التي تنظم الحياة في أي مجتمع“.
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