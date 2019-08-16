الشرطة البريطانية: إصابة شخص في حادث طعن في لندن

وكالات- أفادت الشرطة البريطانية بإصابة شخص جراء حادث طعن في العاصمة لندن اليوم الخميس15 أوت 2019.
وذكرت الشرطة، عبر موقع تويتر، أنه تم استدعاء الشرطة إلى شارع في وستمنستر بعد أنباء عن وجود شخص يحمل سكينا.
وأضافت أن رجال الشرطة عثروا على شخص مصاب بجروح، كما تمكنت من توقيف شخص.
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