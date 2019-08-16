مقتل شقيق زعيم حركة طالبان في انفجار مسجد غرب باكستان

لقي شقيق زعيم حركة طالبان، مصرعه في الانفجار الذي وقع داخل مسجد في منطقة كوتشلاك بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان غرب باكستان.
وذكرت مصادر مطلعة حسبما أوردت وكالة أنباء "خامة - برس" الأفغانية، اليوم الجمعة -أن حافظ الله أحمد الله الشقيق الأصغر لزعيم حركة طالبان قُتل في الانفجار الذي شهدته باكستان اليوم، وأسفر عن مقتل 3 آخرين.
طالبان بشكل رسمي على الحادث حتى الآن.
من جانبها، لم تعلق حركة
يشار إلى أن التحقيقات الأولية للشرطة الباكستانية أفادت بأن الانفجار وقع خلال صلاة الجمعة، ونفذ بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.
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