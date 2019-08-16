المجلس العسكري بالسودان: ساهمنا في تحسين العلاقات الخارجية مع دول الجوار

أكدت اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أن المجلس ساهم خلال الفترة الماضية في تحسين العلاقات الخارجية مع دول الجوار.
وأعدت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري برئاسة الفريق أول جمال عمر تقريرا عن إنجازاتها خلال فترة حكم المجلس الانتقالي، التي بدأت فيأبريل الماضي وشارفت على الانتهاء، بتوقيع وثائق تشكيل السلطة الانتقالية الجديدة غدا، إذ يُنتظر حل المجلس العسكري بعد غد.
به دوليا، إلى جانب فتح باب التواصل مع الحركات المسلحة والمحافظة على وحدة واستقرار البلاد سياسيا واجتماعيا.
وذكرت اللجنة، في تقريرها، أنها ساهمت فى كسب التأييد الخارجي للمجلس العسكري والاعتراف
وأوضح التقرير أنها فتحت مسارات التحاور والتشاور مع الأحزاب السياسية واللقاءات الجماهيرية داخل وخارج الخرطوم، كما ساهمت في دعم الثقة بين المجلس العسكري ودول الجوار، وتحسين العلاقات الخارجية معها وفتح المعابر الحدودية مع دولتي جنوب السودان وأريتريا.
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