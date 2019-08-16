استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم

استشهد مواطن فلسطيني ، اليوم الجمعة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بالقرب من تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في
وزعمت مصادر إعلامية عبرية أن مستوطنين اثنين أصيبا بجروح جراء الحادث.
وأفاد شهود عيان في بيت لحم بأن قوات الاحتلال أغلقت عدة مداخل للمحافظة، من بينها المدخل الجنوبي لبلدة لخضر "النشاش"، ومنعت مرور المركبات من وإلى بيت لحم.
وأضافوا أن جيش الاحتلال نصب حاجزا عسكريا في منطقة عقبة حسنة، المدخل الرئيس الموصل إلى قرى الريف الغربي للمدينة، ونكل بالمواطنين وأعاق حركتهم.
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