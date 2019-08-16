اخبار العالم

بوتين وماكرون يبحثان الاثنين المقبل الوضع في إيران وسوريا وليبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين القادم في باريس الوضع في سوريا وليبيا وإجراءات الحفاظ على خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن الوضع حول

إيران وبرنامجها النووي والمهام المشتركة المتمثلة في الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة ومنع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج ستكون على طاولة مباحثات الرئيسين بوتين وماكرون".
وأوضح أوشاكوف، أن المباحثات بين الرئيسين ستتناول أيضا الوضع في سوريا وليبيا"، مشيرا إلى احتمال بحث مسألة عقد قمة رباعية جديدة بين روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا بشأن سوريا.
وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أن بوتين وماكرون يبحثان في باريس 19 أغسطس الجاري الوضع في أوكرانيا وتنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية عبر "صيغة نورماندي"، التي تضم روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين وماكرون يبحثان الاثنين المقبل الوضع في إيران وسوريا وليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا