بوتين وماكرون يبحثان الاثنين المقبل الوضع في إيران وسوريا وليبيا

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين القادم في باريس الوضع في سوريا وليبيا وإجراءات الحفاظ على خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن الوضع حول
وأوضح أوشاكوف، أن المباحثات بين الرئيسين ستتناول أيضا الوضع في سوريا وليبيا"، مشيرا إلى احتمال بحث مسألة عقد قمة رباعية جديدة بين روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا بشأن سوريا.
وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أن بوتين وماكرون يبحثان في باريس 19 أغسطس الجاري الوضع في أوكرانيا وتنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية عبر "صيغة نورماندي"، التي تضم روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا.
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