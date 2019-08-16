الكرملين ينفي التحضير لزيارة بوتين لكوريا الشمالية

نفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن يكون ثمة تحضير في الوقت الراهن لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية.

وقال مساعد الرئيس بوتين، يوري أوشاكوف - للصحفيين، اليوم /الجمعة/ ردا على سؤال حول

تقارير إعلامية كورية شمالية بشأن تحضيرات محتملة للزيارة؛ وفقا لما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "لا يمكنني إخباركم أي شيء عن ذلك، هذا الأمر ليس قيد النظر".



وعقد بوتين أول لقاء له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج -أون، 25 أبريل الماضي - في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ناقشا خلاله الأوضاع الجارية، ومستقبل العلاقات الثنائية، وقضايا أخرى من بينها الوضع في شبه الجزيرة الكورية.