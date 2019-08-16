الدفاع التونسى: إنقاذ 5 تونسيين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية

أنقذت وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية ، اليوم الجمعة ، خمسة تونسيين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 سنة، بعد أن تعطل مركبهم شرق منطقة العطايا،

(جزيرة قرقنة)، على بعد 33 ميلا بحريا.

وأكد هؤلاء الأشخاص، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني التونسية، أنهم غادروا

سواحل أجيم جربة، يوم 12 أغسطس الجارى ، بنيّة اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية ، في اتجاه السواحل الإيطالية.



وقد تم التوجّه بهم إلى ميناء جرجيس لتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.