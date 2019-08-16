الرئيس التونسى المؤقت: مواصلة الجهود لدفع العملية السياسية في ليبيا

استقبل رئيس الجمهورية التونسى المؤقت محمد الناصر، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج خميس الجهيناوي، وزير الشئون الخارجية.
استعرض اللقاء، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية، تطوّرات الأوضاع على الساحة الليبية حيث أكّد رئيس الجمهوريةالتونسي على أهميّة مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية في ليبيا ووقف القتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف الليبية لتستعيد ليبيا أمنها واستقرارها.
كما تناول اللقاء أبرز المواعيد الدبلوماسية المقبلة حيث كلّف رئيس الدولة وزير الشئون الخارجية بترأس الوفد التونسي في الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بأفريقيا الذي سينعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية من 28 إلى 30 أغسطس الجارى.
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