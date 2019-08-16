مقتل شقيق زعيم "طالبان" الأفغانية وإصابة ابنه في انفجار بمسجد في باكستان

قال مصدران من حركة "طالبان" لوكالة "رويترز"، إن شقيق زعيم "طالبان" الأفغانية هيبة الله أخونزاده كان بين أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار قنبلة اليوم الجمعة في مسجد بجنوب غرب باكستان، كما كان ابنه من بين الجرحى، وفقاً لأحد المصادر.

وقالت الشرطة إن أكثر من 20 شخصاً أصيبوا في الهجوم، مشيرة إلى أن عدد القتلى قد يرتفع. وذكرت الشرطة أن إمام المسجد، الواقع على بعد 25 كيلومتراً من مدينة كويتا، قُتل في الانفجار.

ولم يكن زعيم "طالبان" في المسجد وقت الهجوم، لكن شقيقه حفيظ أحمد الله سقط بين القتلى. وقال أحد المصادر إن ابن زعيم "طالبان" أصيب أيضاً.

وأضافت المصادر أن المسجد كان يتردد عليه أعضاء من حركة "طالبان" الأفغانية. ولم تؤكد الشرطة الباكستانية هوية أي من الضحايا.