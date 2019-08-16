الجيش الليبي يستهدف مستودعات للطائرات التركية المسيّرة في مطار زوارة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن مقاتلات سلاح الجو شنت غارات جديدة اليوم الجمعة، على مواقع عدة تأوي طائرات تركية مسيرة في مطار زوارة، في إطار عملية تطهير طرابلس من الميليشيات الإرهابية، لافتاً إلى أن كل غرف عمليات الطائرات التركية المسيرة تحت الرصد وستدمر أينما كانت.

وكتب المسماري على حسابه على "فيسبوك" أن "السلاح الجوي الليبي ضرب اليوم الجمعة، أحد المستودعات التي تأوي الطائرات التركية المسيّرة في مطار زوارة". وأضاف أن الجيش ضرب أيضاً مستودعات تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة ابوكماش".

وشدد على أن "أي مكان يتعامل مع أي جهة أجنبية يعتبر هدفاً مشروعاً للقوات الجوية الليبية".

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وكان الجيش الليبي كثف أمس غاراته الجوية على غرف تحكم الطائرات التركية المسيرة في المنطقة الغربية، مستهدفاً مهبط مطار زوارة وغرفة تحكم بداخله للطائرات التركية المسيرة، بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة.

وأشار المسماري أمس، إلى أن "قيادة الجيش تأكدت من أن الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق تستعمل مخزنين داخل مطار زوارة"، مشيراً إلى أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت المخزنين وقامت بتسويتهما بالأرض وتم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب في المطار.

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