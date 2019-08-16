استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد الاشتباه في تنفيذه عملية دهس بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ فلسطينياً استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل "مستوطنة اليعازر" جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة الجمعة، بعد الاشتباه بقيامه بعملية دهس أسفرت عن إصابة إسرائيليين إثنين بجروح.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن بيان لوزارة الصحّة إنّ "مواطناً، لم تعرف هويته بعد، استشهد الجمعة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بالقرب من تجمع غوش عتصيون الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس".
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