ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" تتحرك بعد إفراج جبل طارق عنها

قال صحفي من "رويترز" إنه شاهد الناقلة الإيرانية "جريس 1" وقد بدأت تتحرك اليوم الجمعة، وتصاعد الدخان من مدخنتها بعد يوم من قرار جبل طارق الإفراج عنها.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية "جريس1" قبالة ساحل جبل طارق في الرابع من يوليو، للاشتباه في أنها تنتهك العقوبات الأوروبية من خلال نقل النفط إلى سوريا.

وبعد أسبوعين، احتجزت إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز المؤدي إلى الخليج. وأصبحت الناقلتان ورقتي ضغط في خضم الأزمة بين إيران والغرب، وارتبط مصيرهما بالخلافات الدبلوماسية بين القوى الكبرى بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وكان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو، قال في وقت سابق الجمعة إن "السفينة الإيرانية (جريس 1) بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من اليوم الجمعة".

وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو 2011.