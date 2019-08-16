كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوجل: ملايين المستخدمين لمتصفح "كروم" بحاجة لتغيير معلومات تسجيل الدخول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر باحثون أمنيون لشركة جوجل، أن مجرمي الإنترنت ربما تمكنوا من الوصول إلى ملايين المعلومات للمستخدمين حول تفاصيل تسجيل الدخول عبر متصفح "جوجل كروم"، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم.

وقدمت شركة البحث العملاقة امتداد "فحص كلمة المرور" لمتصفح الويب كروم في فبراير من هذا العام، ويعرض تحذيرًا عند تسجيل الدخول إلى أحد المواقع باستخدام واحد من أكثر من أربعة مليارات من أسماء المستخدمين وكلمات المرور المعروفة بأنها غير آمنة بسبب انتهاك بيانات جهة خارجية.

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ومنذ إطلاقه، قام أكثر من 650،000 شخص بالتسجيل، وفي الشهر الأول وحده، قامت الخدمة بفحص 21 مليون اسم مستخدم وكلمة مرور.

وخلال هذا الشهر الأول، وضع علامة "فحص كلمة المرور" على أكثر من 316000 كلمة "غير آمنة" - 1.5 في المائة من العلامات الإضافية الممسوحة ضوئيًا بواسطة الامتداد.

يشير هذا إلى أن ملايين الأشخاص معرضون للخطر ، حتى لو كان هذا الرقم يمثل محافظًا على الاتجاه في جميع منشآت كروم، التي يبلغ عددها خمسة مليارات