كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب نووية بين أمريكا وروسيا ستغرق العالم فى شتاء نووى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ العلماء أنه لو انخرطت الولايات المتحدة وروسيا في حرب نووية شاملة، فإن العواقب ستكون غرق الأرض في شتاء نووي مدته 10 سنوات.

ومن المرجح أن تضخ الحرائق التي تسببت فيها التفجيرات النووية حوالي 147 مليون طن (150 مليار كيلوجرام) من السخام في الغلاف الجوي.

وستجعل الرياح في الستراتوسفير هذه الهباء الجوي-السناج- يحيط العالم بأسره في غضون أسابيع، مما يغرق الأرض في شتاء نووي دائم.

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ونقلاً عن صحيفة "ديلى ميل"، اليوم، تتسبب غيوم السناج في إخماد ضوء الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض متوسط درجات حرارة السطح بحوالي 16.2 درجة فهرنهايت (9 درجات مئوية).

ويتوقع الخبراء أن يستغرق الأمر نحو سبع سنوات حتى يبدأ ستار السخام في الظهور بشكل واضح- وثلاثة أخرى حتى يعود الضوء إلى مستوياته الطبيعية.

وستشهد تأثيرات الحرب الجوية أيضًا انهيار الأمطار الموسمية وزيادة ملحوظة في تباين دورة النينيو.