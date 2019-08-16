كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص طبى لقرية روسية بأكلمها بعد التلوث الإشعاعى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيقوم كبار الأطباء في موسكو بإجراء فحوصات طبية عاجلة لكل سكان قرية قريبة من موقع الانفجار الغامض الذي أودى بحياة خمسة من الباحثين لدى تجربة الأسلحة النووية الروسية.

وتتبع "الفحوصات الصحية" الغير مسبوقة- زيارة إلى نيونوكسا، في منطقة أرخانجيلسك، من قبل "أشخاص يرتدون الزي العسكري" لجمع أسماء كل شخص كان في المستوطنة عندما وقع الحادث قبل ثمانية أيام.

Advertisements

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، توجد هناك تكهنات بأن روسيا كانت تختبر سلاحًا فائقًا عند حدوث تسرب نووي مشتبه به.

ومع ذلك، لم تقدم سلطات موسكو تفاصيل كاملة عن الحادث.

وأدت الحادثة الغامضة إلى "ارتفاع الإشعاع" في مدينة سيفيرودفينسك القريبة، وفقًا للتقارير، حيث كانت المستويات "تصل إلى 16 مرة" في المستوى الطبيعي.