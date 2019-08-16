كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع نمو النباتات بنسبة 59% فى العالم خلال الثلاثة عقود الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير دراسة جديدة إلى أن نمو النبات انخفض بنسبة 59 في المائة في جميع أنحاء العالم منذ عام 1999 بسبب نقص المياه في الغلاف الجوي.

ودرس الخبراء أربعة مجموعات بيانات مناخية عالمية لمحاولة اكتشاف سبب توقف نمو الغطاء النباتي في العقدين الماضيين، ووجدوا أن انخفاض مستويات بخار الماء قد منع النباتات من التمكن من التمثيل الضوئي.

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ويستخدم التمثيل الضوئي بواسطة النباتات وبعض البكتيريا والكائنات الحية وحيدة الخلية لاستخلاص الطاقة من أشعة الشمس، مع الأخذ في الاعتبار ثاني أكسيد الكربون والماء.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، يشير البحث إلى أن النماذج الحاسوبية لكيفية تصرف المناخ في المستقبل قد لا تستوعب بشكل كامل كيفية استجابة النباتات.

ووجد باحثون من جامعة صن يات صن في تشوهاى ، الصين ، أن الانخفاض يرتبط بعجز ضغط البخار فى الجو.